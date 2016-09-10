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Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с чехами

Спорт
10 сентября, 17:29 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 10, сентября. /ТАСС
Матч пройдет 10 сентября в Праге, начало - в 17:30 мск
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Семен Варламов

Семен Варламов

© Артем Коротаев/ТАСС

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Семен Варламов будет защищать ворота сборной России по хоккею в выставочном матче против команды Чехии, который пройдет в субботу в Праге, начало - в 17:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

вратари: Семен Варламов, Андрей Василевский;

пятерки: Никита Зайцев - Дмитрий Орлов, Никита Кучеров - Евгений Кузнецов - Александр Овечкин;

Алексей Емелин - Никита Нестеров, Владимир Тарасенко - Евгений Малкин - Николай Кулемин;

Алексей Марченко - Дмитрий Куликов, Евгений Дадонов - Вадим Шипачев - Артемий Панарин;

тройка нападающих: Владислав Наместников - Артем Анисимов - Иван Телегин.

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