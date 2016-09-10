Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с чехами

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ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Семен Варламов будет защищать ворота сборной России по хоккею в выставочном матче против команды Чехии, который пройдет в субботу в Праге, начало - в 17:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
вратари: Семен Варламов, Андрей Василевский;
пятерки: Никита Зайцев - Дмитрий Орлов, Никита Кучеров - Евгений Кузнецов - Александр Овечкин;
Алексей Емелин - Никита Нестеров, Владимир Тарасенко - Евгений Малкин - Николай Кулемин;
Алексей Марченко - Дмитрий Куликов, Евгений Дадонов - Вадим Шипачев - Артемий Панарин;
тройка нападающих: Владислав Наместников - Артем Анисимов - Иван Телегин.