Магнитогорский "Металлург" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над финским "Йокеритом" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Войтек Вольский (22-я минута), Денис Платонов (48) и Сергей Мозякин (56). У проигравших шайбу забросил Роопе Талая (42).

Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Шайба, заброшенная в ворота финского "Йокерита", стала для 35-летнего форварда 428-й в первенствах России. По этому показателю он сравнялся с легендарным советским нападающим Борисом Михайловым.

"Металлург" одержал третью победу подряд и после восьми матчей с 13 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Йокерит" после девяти матчей находится на восьмом месте в Западной конференции. На счету команды из Хельсинки девять очков.

В следующем матче "Металлург" 13 сентября на своем льду встретится с минским "Динамо". В тот же день "Йокерит" на выезде сыграет против рижского "Динамо".

Также в субботу в КХЛ состоялся еще один матч. Минское "Динамо" со счетом 2:1 в выездном матче обыграл уфимский "Салават Юлаев", одержав первую победу в сезоне. Для "Салавата" поражение стало четвертым подряд.