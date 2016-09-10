Мяч Салугина принес "Амкару" победу над "Томью" в РФПЛ

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ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пермский "Амкар" со счетом 1:0 обыграл "Томь" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Звезда" в Перми.
Единственный гол во встрече на 47-й минуте ударом примерно с 40 метров забил нападающий хозяев Александр Салугин.
После этого матча "Амкар" поднялся на третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. "Томь" с 4 баллами занимает 12-е место.
В следующем туре "Амкар" на выезде сыграет с грозненским "Тереком" 17 сентября. "Томь" в тот же день на своем поле примет тульский "Арсенал".