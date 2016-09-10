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Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля

Спорт
10 сентября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Прощание с Фирсовым состоится 11-го сентября на территории управляющей компании ПЭК в Москве
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский пилот раллийной команды "ПЭК: спорт" Евгений Фирсов 9 сентября погиб во время тестирования нового автомобиля Mitsubishi в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.

Спортсмену было 42 года.

"Российская автомобильная федерация выражает соболезнования родным и близким Евгения Фирсова", - говорится в сообщении.

Прощание с Фирсовым состоится 11-го сентября на территории управляющей компании ПЭК в Москве.

Фирсов - чемпион России по ралли-рейдам 2015 года, обладатель Кубка страны 2013 года. Кроме того, он участвовал и в международных стартах, в том числе в ралли- марафоне "Дакар". В сезоне 2016 года Фирсов выступал в чемпионате России по классическому ралли.

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