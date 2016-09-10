Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля

Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с чехамиСпорт 10 сентября, 17:29
Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страныСпорт 10 сентября, 17:27
Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицахОбщество 10 сентября, 17:16
Нарышкин: избирательная кампания в Госдуму проходит достаточно спокойноПолитика 10 сентября, 16:42
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нетКультура 10 сентября, 16:33
"Военторг" представил коллекцию одежды бренда "Армия России"Армия и ОПК 10 сентября, 16:25
Крым впервые по безвизовой схеме посещает группа китайских туристовОбщество 10 сентября, 16:08
Рогозин: ОПК является единственным локомотивом для новой индустриализации в РоссииЭкономика и бизнес 10 сентября, 15:52
Памфилова: Украина не может запретить выборы на территории дипмиссий других государствПолитика 10 сентября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский пилот раллийной команды "ПЭК: спорт" Евгений Фирсов 9 сентября погиб во время тестирования нового автомобиля Mitsubishi в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.
Спортсмену было 42 года.
"Российская автомобильная федерация выражает соболезнования родным и близким Евгения Фирсова", - говорится в сообщении.
Прощание с Фирсовым состоится 11-го сентября на территории управляющей компании ПЭК в Москве.
Фирсов - чемпион России по ралли-рейдам 2015 года, обладатель Кубка страны 2013 года. Кроме того, он участвовал и в международных стартах, в том числе в ралли- марафоне "Дакар". В сезоне 2016 года Фирсов выступал в чемпионате России по классическому ралли.