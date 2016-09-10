Футбольный стадион "Арена ЦСКА" открылся в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Стадион московского футбольного клуба ЦСКА торжественно открылся в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В начале церемонии на поле стадиона вышел центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Затем по дорожкам стадиона прошли воспитанники Московского военного музыкального училища и представители конно-спортивного клуба ЦСКА на лошадях, после чего певица Полина Гагарина исполнила песню группы "Кино" "Кукушка".
Первой официальной встречей на "Арене ЦСКА" станет матч шестого тура чемпионата России между армейцами и грозненским "Тереком", который начнется в 20:30 мск. Все билеты на эту встречу были проданы.
Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Вместимость стадиона составляет около 30 тысяч человек, стоимость его строительства, по словам президента клуба Евгения Гинера, составила $350 млн. Арена была сдана в эксплуатацию в середине августа, первый тестовый матч (без зрителей) на ней прошел 4 сентября с московским "Торпедо" (3:0).
Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр.