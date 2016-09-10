Четыре гандболистки сборной РФ получили удостоверения заслуженных мастеров спорта

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Анна Сень, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, которые в составе сборной России по гандболу стали олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро, получили удостоверения заслуженных мастеров спорта РФ. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России.

Спортсменки должны были получить документы на церемонии перед матчем за Суперкубок России "Ростов-Дон" - "Астраханочка" 3 сентября, но не смогли этого сделать из-за бюрократических процедур.

"Сень, Бобровникова, Вяхирева и Ильина получили удостоверения. Дарья Дмитриева и Виктория Калинина получат удостоверения в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Женская сборная России под руководством Евгения Трефилова 20 августа впервые в истории выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, обыграв в финальном матче француженок со счетом 22:19.