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Маррей и Соарес стали победителями US Open по теннису в парном разряде

Спорт
10 сентября, 20:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС
В финале они победили представителей Испании Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:2, 6:3
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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес стали победителями US Open по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн) в парном разряде.

В финале Маррей и Соарес, "посеянные" на турнире под четвертым номером, победили представителей Испании Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:2, 6:3.

Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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