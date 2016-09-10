Маррей и Соарес стали победителями US Open по теннису в парном разряде

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес стали победителями US Open по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн) в парном разряде.
В финале Маррей и Соарес, "посеянные" на турнире под четвертым номером, победили представителей Испании Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:2, 6:3.
Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.