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Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону

Спорт
10 сентября, 22:23 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 10, сентября. /ТАСС
Ранее Монсон лично обратился к игорю Плотницкому с просьбой получить паспорт
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ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на праздничном концерте по случаю 221-й годовщины основания Луганска, который прошел в субботу, вручил паспорт республики знаменитому спортсмену, бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

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"К нам приехал известный человек, но известный не в силу своей специфической профессии, не в силу своего выбора, а известный своими добрыми делами, своим добрым и большим сердцем, своим пониманием и желанием помочь нам как республике", - отметил Плотницкий. Он напомнил, что ранее Монсон лично обратился к нему с просьбой получить паспорт.

"Если такие люди хотят быть гражданами ЛНР, открыть здесь свою школу, учить наших детей не только физкультуре и спорту, но еще защищать свою Родину, быть победителем, то такие люди достойны быть гражданами нашей республики", - подчеркнул глава ЛНР.

Сам Монсон отметил, что счастлив стать гражданином ЛНР. "Спасибо, Луганск! Для меня большая честь быть приглашенным на День города. Вы сделали так много за последние несколько лет, вы показали великое мужество и солидарность друг с другом, и для меня большая честь стать частью вас", - поблагодарил он.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в штате Миннесота, США. Выступая в смешанных единоборствах, Монсон по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В декабре 2015 года спортсмен стал гражданином России.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза. 7 сентября 2014 года он вышел на ринг под песню "Вставай, Донбасс".

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