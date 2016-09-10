Традиционный День бокса отпраздновали в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ежегодный День бокса отпраздновали в Москве любители этого вида единоборства. Праздник традиционно прошел в московском дворце спорта "Крылья Советов".

Среди гостей на торжественном мероприятии присутствовали олимпийские чемпионы по боксу Олег Григорьев, Борис Лагутин, Валериан Соколов, Вячеслав Яновский, Олег Саитов, Александр Лебзяк, двукратный чемпион Европы, 4-кратный чемпион СССР, президент Федерации профессионального бокса России, первый вице-президент Паназиатской боксерской ассоциации (РАВА), член исполкома Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Виктор Агеев.

Накануне чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в весе до 63,5 кг Эдуард Трояновский защитил титулы, нокаутировав во втором раунде японца Кэйту Обару.

День бокса традиционно отмечается с 1996 года.