ЦСКА крупно обыграл "Терек" в матче-открытии нового домашнего стадиона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА крупно победил грозненский "Терек" со счетом 3:0 в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча стала первой официальной на новой "Арене ЦСКА" в Москве.

В составе хозяев два гола на счету Ласины Траоре (26-я и 38-я минуты), еще один мяч забил Карлос Страндберг (76). У гостей за вторую желтую карточку на 59-й минуте был удален Андрей Семенов.

После этой победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу с 14 очками. "Терек" занимает четвертое место, имея в активе 10 баллов. В следующем туре армейцы 18 сентября на выезде сыграют с самарскими "Крыльями советов". "Терек" днем ранее примет пермский "Амкар".

Церемония открытия

Матч предваряла торжественная церемония открытия. В ее рамках на поле "Арены ЦСКА" вышел центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Затем по дорожкам стадиона прошли воспитанники Московского военного музыкального училища и представители конно-спортивного клуба ЦСКА. Певица Полина Гагарина исполнила композицию группы "Кино" "Кукушка".

После того, как команды построились на поле, гимн России исполнила Анастасия Перхун - дочь голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, скончавшегося в 2001 году после игрового столкновения с футболистом махачкалинского "Анжи" Будуном Будуновым. Завершил торжественную церемонию красочный салют.

Первый символический удар по мячу нанес советский футболист, выступавший за ЦСКА с 1962 по 1969 год, Владимир Пономарев.

Возведение стадиона

Закладка первого камня в основание нового стадиона, который располагается на 3-й Песчаной улице, на месте старой арены ЦСКА, произошла 19 мая 2007 года. Строительство началось в декабре, а заливка фундамента была произведена в мае 2008 года. Изначально планировалось сдать новый стадион в 2009 году, однако сроки переносились несколько раз из-за подготовки необходимой документации.

В 2010 году строительство было приостановлено из-за судебного спора с Минобороны, который был урегулирован после того, как футбольный клуб выкупил у ведомства необходимый земельный участок. Разбирательство и последующее оформление документов привели к тому, что стройку удалось возобновить только в начале 2013 года. После этого сроки сдачи вновь несколько раз сдвигались, а введен в эксплуатацию стадион был 17 августа.

Помимо футбольного стадиона, который вмещает 30 тысяч зрителей, в комплекс вошли детско-юношеская спортивная школа, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр; вскоре планируется открыть музей ФК ЦСКА. В юго-западной части комплекса возведена 38-этажная офисная башня, примером для которой послужила форма Кубка УЕФА, который армейцы завоевали в сезоне-2004/05.

По словам президента ЦСКА Евгения Гинера, стоимость строительства стадиона составила 350 млн долларов.