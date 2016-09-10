Два российских бобслейных экипажа победили на летнем ЧМ в Румынии

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БУХАРЕСТ, 10 сентября. /ТАСС/. Мужской и женский российские бобслейные экипажи стали победителями летнего чемпионата мира по боб-стартам, который проходит в Мамайе (Румыния). Мужская команда победила в соревнованиях четверок, женская - двоек.
Мужской экипаж возглавлял пилот Алексей Стульнев, вместе с ним по сумме трех заездов победителями турнира также стали разгоняющие Максим Мокроусов, Василий Кондратенко и Роман Кошелев. Второе место занял экипаж из Чехии, третьими стали бразильцы.
В женских соревнованиях двоек вместе с пилотом Надеждой Сергеевой чемпионкой мира стала разгоняющая Юлия Шокшуева. Второе и третье места заняли соответственно экипажи из Румынии и Германии.
Соревнования по боб- и скелетон-стартам проходят на стартовой эстакаде, победителем становится тот экипаж, кто сумел быстрее разогнать с места свой снаряд.