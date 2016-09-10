МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Румынии пройдет в Казани. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"С командой Румынии сыграем в Казани", - сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что игра должна состояться 14 ноября.