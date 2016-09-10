Первый конно-спортивный манеж открылся в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый конно-спортивный манеж открылся в поселке Заводском Северной Осетии. "Сегодня замечательный день: мы открываем новый спортивный комплекс, новую возможность нашим детям заниматься в комфортных условиях, совершенствоваться, достигать высот в спорте, в жизни", - сказал на торжественной церемонии открытия врио председателя правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев.

В манеже единовременно смогут заниматься более 10 наездников. Манеж крытый, что дает возможность круглогодичной подготовки спортсменов, обучения детей, проведения конно-спортивных соревнований различного уровня.

Помимо спортивных мероприятий в манеже планируется проводить иппотерапию - реабилитацию с помощью лечебной верховой езды. Ранее ее прошли в том числе и более 500 детей, побывавших в заложниках в школе Беслана.

Сейчас в конюшне при манеже находится 65 лошадей, из них школе принадлежат 22, остальные - частным лицам, которые попросили школу их содержать. Руководство конной школы планирует ввести курсы для всех желающих обучиться верховой езде.

История конного спорта в Северной Осетии

Манеж построен на месте школы конного спорта Северной Осетии, созданной в 1963 году. За это время в школе было подготовлено более 60 мастеров спорта. Среди них - директор школы, главный тренер сборной России по конному троеборью Фердинанд Кибизов. Он также был участником Олимпиады в Москве и три раза выигрывал первенство Советского Союза. В составе сборной Советского Союза на Олимпийских играх участвовал также уроженец Северной Осетии Герман Гудиев.

Еще в дореволюционное время конники Осетии успешно работали в различных городах России, объезжая и тренируя породистых лошадей у конезаводчиков России. Самой знаменитой конной династией в стране также является осетинская фамилия Кантемировых. Ее основатель - Алибек Кантемиров - стал создателем советского конного цирка.

Также в республике в настоящее время действует конный театр "Нарты". Он впервые в истории России представил страну в начале этого года на престижном международном фестивале верховой езды и конного спорта Cheval Passion во Франции.