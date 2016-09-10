Баскетболисты РФ гарантировали себе участие в чемпионате Европы 2017 года

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БЕЛГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 78:67 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года и гарантировала себе участие в турнире.
Таким образом, россияне выиграли три встречи из трех и гарантировали себе первое место в группе С, которое дает право выступить в европейском первенстве. В заключительном матче квалификации подопечные Сергея Базаревича 17 сентября сыграют в Краснодаре против команды Швеции.
В отборочном турнире к ЧЕ-2017 принимают участие 27 сборных, разделенных на шесть групп по четыре команды и одну - по три (сборные России, Швеции и Боснии и Герцеговины). Впервые в соревнованиях подобного рода принимает участие сборная Косова, которая играет в группе с командами Украины, Словении и Болгарии.
Соперники сыграют по два матча друг с другом (дома и на выезде), после чего сборные, занявшие первые места в группах, а также лучшие четыре команды, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. На европейское первенство по итогам турнира 2015 года уже отобрались девять команд, еще четыре сборные выступят без отбора на правах организаторов - команды Турции, Румынии, Финляндии и Израиля.
Сборная России является победителем чемпионата Европы 2007 года, серебряным и дважды бронзовым призером турнира.
Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.