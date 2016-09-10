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Гинер: Россия - очень футбольная страна, Слуцкий просто пошутил

Спорт
10 сентября, 23:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, слова специалиста вызвали широкое обсуждение
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия - очень футбольная страна. Об этом журналистам заявил президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

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Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, слова специалиста вызвали широкое обсуждение. Свое мнение тренер, в частности, обосновал низкой посещаемостью матчей.

"Наверное, Слуцкий рассуждает с точки зрения тренера, а не бизнеса. У нас очень футбольная страна. Думаю, Слуцкий просто пошутил", - сказал Гинер.

В субботу матчем 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Терек" (3:0) открылся новый стадион армейского клуба. Гинер отметил, что ЦСКА рассчитывает реализовать более 15 тысяч сезонных абонементов. По словам президента клуба, на новом стадионе "что-то еще придется доделывать". "Скоро все доведем до ума, сделаем так, чтобы стадион функционировал так же хорошо, как команда", - сказал Гинер.

"Ребята думали о том, как важно победить в первом матче, чтобы потом удача сопутствовала нам", - заявил президент ЦСКА, отметив, что, хотя это и был матч открытия стадиона, повышенных премиальных игрокам за победу над "Тереком" не будет.

Гинер высоко оценил работу селекционного отдела ЦСКА. "За "ноль" мы взяли игрока, который сегодня забил два мяча (Ласина Траоре, которого ЦСКА арендовал у "Монако". - Прим. ТАСС). Если бы я не был доволен селекцией, то там (в селекционном отделе) работали бы другие люди", - сказал Гинер.

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