Российский всадник Сотсков погиб после падения на соревнованиях в Минске

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Участник чемпионатов Европы в составе сборной России по конному спорту Никита Сотсков скончался в возрасте 21 лет в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI).

Наездник упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Медики, работавшие на соревнованиях, не смогли спасти жизнь российского спортсмена.

"С очень тяжелым сердцем мы подтверждаем, что один из представителей нашего сообщества получил травмы несовместимые с жизнью в результате несчастного случая, - сказала генеральный секретарь FEI Сабрина Ибанез. - Никита Сотсков был одним из перспективных молодых российских всадников и эта новость окажет большое влияние на всех тех, кто участвует в этом виде спорте. От имени FEI и всего сообщества выражаю наши искренние соболезнования семье и друзьям Никиты Сотскова".

Федерация конного спорта Белоруссии также выразила "самые глубокие соболезнования" семье Сотскова.