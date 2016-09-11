Дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет в рамках шестого тура РФПЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет в воскресенье в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Спартак" (13 очков) по итогам субботы потерял первое место в турнирной таблице, после того как ЦСКА (14) обыграл "Терек" (3:0). "Локомотив" стартовал с четырех ничьих, однако после возвращения на тренерский мостик Юрия Семина железнодорожники смогли добиться первой победы в 5-м туре - был обыгран "Краснодар" (2:1).

"Спартаку" точно не смогут помочь два игрока основного состава - дисквалифицированы защитник Андрей Ещенко и полузащитник Фернандо. Под вопросом участие и еще одного ключевого игрока - нападающего Квинси Промеса, который получил повреждение в игре за сборную Нидерландов.

"Локомотив" надолго потерял полузащитника Дмитрия Тарасова, у которого обнаружили разрыв крестообразных связок. Это увеличивает шансы увидеть дебют за железнодорожников Игоря Денисова, взятого в аренду у московского "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Открытие- Арена", начало в 16:30 мск. Матч рассудит Алексей Николаев.

Откроют игровой день игроки "Уфы" и "Краснодара", встреча на стадионе "Нефтяник" начнется в 14:00, ее обслужит судья Владимир Сельдяков. Уфимцы после неудачного старта, который вместил три поражения и ничью, в 5-м туре смогли одержать первую победу, обыграв самарские "Крылья Советов". Краснодарцы, напротив, после двух побед и ничьей потерпели два поражения - от "Спартака" (0:2) и "Локомотива" (1:2). В состав команды Олега Кононова вернулись после травм полузащитник Павел Мамаев и нападающий Рикардо Лаборде.

Игровой день завершится в Туле, где местный "Арсенал" примет в 19:00 санкт-петербургский "Зенит". Встреча может стать дебютной в составе сине-бело-голубых для защитника сборной России Ивана Новосельцева, который был приобретен у "Ростова" в конце трансферного окна на замену ушедшему в испанскую "Валенсию" аргентинцу Эсекьелю Гараю. Матч обслужит бригада судей во главе с Александром Егоровым.