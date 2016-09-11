Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский ЦСКА в субботу в матче 6-го тура чемпионата России по футболу со счетом 3:0 разгромил грозненский "Терек".

Это была первая игра на новом стадионе ЦСКА.

Арена была построена на месте стадиона "Песчаное", где проводил домашние матчи ЦСКА. Последняя игра на "Песчанке" прошла 28 октября 2000 года, в которой ЦСКА уступил махачкалинскому "Анжи" в 1/8 финала Кубка России (1:3). В сезоне-2001 данному спортивному сооружению было отказано в лицензии на проведение игр чемпионата России, а еще через три года стадион снесли.

Закладка первого камня новой арены ЦСКА состоялась 19 мая 2007 года. С тех пор прошло 3 403 дня.

Как добраться до стадиона

Стадион расположен на 3-й Песчаной улице, пешком до арены можно добраться от трех станций метро - "Сокол", "Аэропорт" и "Полежаевская". Расстояние, которое придется преодолеть болельщикам, примерно одинаковое - от 1,7 до 2,2 километра, но удобнее всего идти от "Сокола" - где-то 15-20 минут спокойным шагом. При этом планируется, что в декабре откроется станция метро "ЦСКА", расположенная примерно в 1,8 километра от стадиона. Указателей, как дойти до стадиона, перед матчем ЦСКА - "Терек" расставлено не было, поэтому болельщикам, плохо знающим Хорошевский район, приходилось друг у друга интересоваться, как добраться до арены.

Те, кто не желает идти до стадиона пешком, могут воспользоваться услугами общественного транспорта. Так, от метро "Сокол" до стадиона (остановка "Песчаная площадь") можно доехать на троллейбусах №43, 6, 86 и маршрутках №43M, 597M, а от "Полежаевской" - на автобусе №48 и маршрутке №18M; время в пути - где-то 10-15 минут. От метро "Аэропорт" до стадиона можно добраться только пешком.

Те, кто любит ездить на матчи на автомобиле, сейчас могут столкнуться с некоторыми трудностями - парковочных мест вблизи стадиона мало, и они в основном заняты машинами жителей близлежащих домов. Платный паркинг на стадионе временно работает в ограниченном режиме и будет доступен в полном объеме только к октябрю (планируется, что там будет 1400 мест для автомобилей). Пока же наиболее удобное место для паркинга - стоянка торгового центра "Авиапарк", находящегося в 500 метрах от арены.

Как бы то ни было, добираться до нового стадиона ЦСКА куда удобнее, чем до "Арены-Химки", где команда проводила домашние матчи на протяжении нескольких сезонов.

Цены на билеты

Стоимость билетов на домашние игры ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно в два раза. Например, стоимость билетов на центральную трибуну на матч с "Тереком", который прошел 7 мая 2016 года на "Арене-Химки", составляла от 600 до 1000 рублей, а на игру на новом стадионе - от 1200 до 5000. Если же сравнивать цены на места, расположенные за воротами, то здесь разница не так существенна - 500 рублей на прошлый сезон и 700 на нынешний. Выросли цены и на сезонные абонементы - так, абонементы на центральные трибуны на сезон-2015/16 стоили от 8090 до 13 520 рублей, а на сезон-2016/17 - от 12 480 до 21 280 рублей; абонементы на трибуны за воротами на сезон-2015/16 стоили 4000 рублей, а на сезон-2016/17 - 7000 рублей.

На новом стадионе ЦСКА обустроены "скайбоксы" - просторные комфортабельные кабинеты с панорамным видом на поле и обслуживанием класса VIP, их стоимость на матч с "Тереком" составляла от 330 до 770 тысяч рублей. Как ранее заявил президент ЦСКА Евгений Гинер, на продаже "скайбоксов" (не только на матчи) и VIP-абонементов (их стоимость начинается от 208 тысяч рублей) за сезон-2016/17 клуб намерен заработать порядка $20 млн. Помимо этого, ЦСКА планирует получать доход от сдачи в аренду офисных зданий в пристроенной к арене 38-этажной башне, выполненной в форме футбольного кубка, от эксплуатации гостиницы, ресторанов и кафе, медицинского центра, которые также будут располагаться на территории стадиона.

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, в течение 10 лет клуб рассчитывает выйти на полную окупаемость проекта. Стоимость строительства стадиона составила $350 млн, таким образом, клуб планирует зарабатывать на комплексе около $35 млн в год.

Питание на стадионе

Фудкорты расположились по всему периметру стадиона. Хот- дог на матче ЦСКА - "Терек" можно было приобрести за 180 рублей, сэндвич с курицей - за 160, чипсы - за 100, попкорн - 150, безалкогольное пиво - за 150 или за 220 (в зависимости от фирмы производителя). Кроме того, специально был разработан новый десерт "Подковка армейская" - полукруглая выпечка, сделанная из миндального теста (стоимость - 100 рублей).

Предполагается, что на стадионе всего будет функционировать 31 стационарная, 27 мобильных и 6 "теплых" точек питания. На матче ЦСКА - "Терек" работала примерно их треть, но ко второму матчу (24 сентября с "Краснодаром") количество точек питания должно увеличиться вдвое. Пока к оплате там принимают только наличные, но в перспективе планируется, что торговые места будут оборудованы аппаратами, позволяющими расплачиваться банковскими картами.

На верхних секторах буфеты отсутствуют, при этом, если болельщик прошел на трибуну, обратно его уже не выпустят. Другими словами - если человек не успел перекусить, то сможет поесть только после матча.

Алкоголь в дни матчей в магазинах, расположенных в окрестностях стадиона, продавать запрещено.

Точки продаж атрибутики

Накануне матча с "Тереком" на стадионе открылся фирменный магазин ЦСКА. В нем представлена официальная экипировка команды от технического спонсора, различная атрибутика с символикой клуба, сувенирная продукция, а также разнообразная одежда для детей. Есть услуга нанесения фамилии и номера на игровую футболу ЦСКА в течение 10-15 минут. В дни матчей магазин открыт до окончания игры, в другие дни - с 10 до 20 часов.

К открытию стадиона клуб выпустил магниты, шарфы и футболки с фотографией арены. Перед матчем ЦСКА - "Терек" в магазине наблюдался явный ажиотаж - людей было настолько много, что в него было трудно зайти. Покупали в основном шарфы и новую форму, несмотря на ее достаточно высокую стоимость - так, игровая футболка (как домашняя, так и выездная) стоила 4 690 рублей.

На территории стадиона во время матча находилось пять точек продаж атрибутики. При этом программок на матч в них не продавалось.

За территорией стадиона в день матча ЦСКА - "Терек" располагалась одна точка продажи. Жительница одного из соседних со стадионом домов решила проверить, законно ли функционирует палатка, потребовав у продавцов документы, и очень долго возмущалась по поводу того, что теперь под ее окнами будут постоянно кричать болельщики. Продавцы ее успокоили, заверив, что на этом месте шатер больше находиться не будет.

Архитектура стадиона

Стадион ЦСКА выполнен в английском стиле - квадратная форма, близкое расположение трибун к полю. Особенностью арены является скошенная крыша с разноуровневыми диагоналями. На трибунах отсутствуют "мертвые зоны" - с любой точки, на каком бы кресле не находился болельщик, отлично видно поле и ничто не загораживает обзор. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сравнил арену со "Стэмфорд Бридж" - стадионом лондонского "Челси".

Под трибунами на лестничных пролетах красуются граффити. Со стороны трибуны А, где располагаются самые активные фанаты, представлены рисунки красно-синих кораблей и болельщиков с атрибутикой ЦСКА. У других трибун нарисованы портреты значимых для ЦСКА игроков и тренеров, среди них - погибшие вратари Сергей Перхун и Михаил Еремин, известные в прошлом нападающие клуба Григорий и Владимир Федотовы (отец и сын), защитники Василий и Алексей Березуцкий, нынешний капитан команды вратарь Игорь Акинфеев, лучший бомбардир-легионер в истории клуба бразилец Вагнер Лав и другие.

Представители болельщиков и руководство клуба договорились о том, что в фанатском секторе не будет ударопрочного стекла, которое защищает поле от хулиганов, кидающих пиротехнику и пытающихся выбежать на поле. Эта договоренность действует до первого серьезного инцидента. В "гостевом" секторе такое стекло установлено.

Церемония открытия

Церемония открытия началась за 45 минут до стартового свистка, в начале на поле стадиона вышел центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Затем по дорожкам стадиона прошли на лошадях воспитанники Московского военного музыкального училища и представители конно-спортивного клуба ЦСКА, после чего певица Полина Гагарина исполнила песню группы "Кино" "Кукушка", а потом - "Миллион голосов". Завершил торжественную церемонию красочный салют. Болельщикам раздавались бесплатные брелки с фонариками - чтобы церемония открытия была еще более красочной.

Первый символический удар по мячу нанес Владимир Пономарев - советский футболист, выступавший за ЦСКА с 1962 по 1969 год.

Перед началом матча гимн России исполнила Анастасия Перхун - дочь голкипера ЦСКА Сергея Перхуна. Перхун 8 августа 2001 года в игре против "Анжи" столкнулся головами с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым, после чего впал в кому, а 28 августа скончался. Анастасия родилась уже после смерти отца.

Футболистов ЦСКА на поле вывели их собственные дети.

Открытие стадиона, в частности, посетили специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Трибуны нового стадиона

Первый матч на новом стадионе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. На трибуны за ворота все билеты были реализованы в первые дни продаж. В день встречи в кассах оставалось всего 600 билетов, которые разошлись за пару часов, в результате 30-тысячник был заполнен до отказа. При этом средняя посещаемость матчей ЦСКА в предыдущем сезоне на "Арене-Химки" составляла 9590 человек.

Фанаты обошлись без грандиозного перформанса с красочными баннерами, ограничившись красно-синими флагами, поддержка команды была культурной, в речевках не было нецензурной лексики, никто не зажигал петарды и другую пиротехнику. За безопасностью на самой арене следили лишь стюарды, полицейских внутри чаши стадиона не было. На фанатской трибуне за порядком присматривали стюарды, которые были отобраны болельщиками. Что касается территории за пределами стадиона, то полицейских было обычное количество для подобного уровня матчей - дополнительных мер безопасности предпринято не было.

Несмотря на большое количество болельщиков, пропускная система на матче ЦСКА - "Терек" не дала сбоев. Сотрудники стадиона и полиция выполняли свои обязанности слаженно и четко, благодаря чему не возникло давки, и люди достаточно быстро могли пройти на территорию. Показателен тот факт, что после финального свистка трибуны опустели моментально - проблем с выходом у зрителей не возникло, как это порой случается на российских стадионах, где принято выпускать болельщиков после окончания игр группами.

Туалеты расположены на каждой трибуне, у входов на них. Однако количество кабинок недостаточно - всего по три штуки, поэтому в перерыве матча ЦСКА - "Терек" в туалеты выстроились очереди внушительных размеров. Перед игрой и во время перерыва болельщиков развлекала "камера поцелуев", очень популярная на спортивных аренах США и Канады - это камера, сканирующая зрителей и выбирающая подходящую пару, чье изображение, заключенное в сердечко, в результате демонстрируется на стадионном табло.

Еще не все идеально в новом "доме" красно-синих - например, наблюдается проблема со связью, дозвониться до кого-либо достаточно проблемно, как и загрузить фотографию в Instagram. Также представители СМИ жаловались на постоянно пропадающий wi-fi в пресс-центре. А некоторые опоры стадиона еще не успели закрасить или облицевать плиткой - перед болельщиками они предстают в своем первозданном сером цвете.