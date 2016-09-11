Сборная РФ по мини-футболу обыграла команду Таиланда в стартовом матче на ЧМ

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БОГОТА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Таиланда в первом матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.
Встреча группы В завершилась победой россиян со счетом 6:4. В другом матче группы сборная Египта победила команду Кубы со счетом 7:1.
В следующей встрече россияне сыграют с египтянами. Игра пройдет 13 сентября.