Сборная РФ по мини-футболу обыграла команду Таиланда в стартовом матче на ЧМ

БОГОТА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Таиланда в первом матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Встреча группы В завершилась победой россиян со счетом 6:4. В другом матче группы сборная Египта победила команду Кубы со счетом 7:1.

В следующей встрече россияне сыграют с египтянами. Игра пройдет 13 сентября.