Сборная Канады по хоккею победила команду США в выставочном матче перед Кубком мира

СМИ: разведка США считала, что "Аль-Каида" могла взорвать ядерную бомбу в ВашингтонеМеждународная панорама 11 сентября, 5:12
За сутки в Приморье восстановили связь с девятью отрезанными паводком селамиПроисшествия 11 сентября, 4:28
Саркози предложил создать специальный суд по вопросам терроризмаМеждународная панорама 11 сентября, 3:47
Трамп заверил, что уважает сторонников Клинтон, несмотря на ее оскорбленияМеждународная панорама 11 сентября, 3:18
Стрелявший в президента Рейгана покинул психлечебницуМеждународная панорама 11 сентября, 3:05
СМИ: российские эксперты высоко оценили модернизацию аэропорта КаираЭкономика и бизнес 11 сентября, 3:00
Иран за пять месяцев экспортировал нефтепродуктов на $3,6 млрдЭкономика и бизнес 11 сентября, 2:49
Тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам ФиладельфииОбщество 11 сентября, 2:34
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадионСпорт 11 сентября, 2:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду США со счетом 5:2 в выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира по хоккею. Встреча прошла в Оттаве.
В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (12-я минута), Джон Таварес (14, 49), Джей Боумистер (16), Мэтт Дюшен (33), у американцев отличились Райан Макдона (17) и Джон Карлсон (21).
Днем ранее в выставочном матче этих команд победу одержали американцы - 4:2. В заключительном контрольном поединке сборная США сыграет с командой Финляндии (13 сентября), а канадцы проведут матч с россиянами (14 сентября).
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки, а также сборная Европы из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.