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Сборная Канады по хоккею победила команду США в выставочном матче перед Кубком мира

Спорт
11 сентября, 4:57 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 11, сентября. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:2
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ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду США со счетом 5:2 в выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира по хоккею. Встреча прошла в Оттаве.

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (12-я минута), Джон Таварес (14, 49), Джей Боумистер (16), Мэтт Дюшен (33), у американцев отличились Райан Макдона (17) и Джон Карлсон (21).

Днем ранее в выставочном матче этих команд победу одержали американцы - 4:2. В заключительном контрольном поединке сборная США сыграет с командой Финляндии (13 сентября), а канадцы проведут матч с россиянами (14 сентября).

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки, а также сборная Европы из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.

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