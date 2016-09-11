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Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США

Спорт
11 сентября, 9:50 UTC+3
В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии
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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Артур Лебедев/ТАСС

Глава FIDE Кирсан Илюмжинов сообщил, что в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава FIDE подал иск на финансовое ведомство. Он требует от Министерства финансов США компенсации в размере $50 миллиардов и извинений за безосновательное включение его в санкционный список.

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Илюмжинов, Кирсан Николаевич
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