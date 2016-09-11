СМИ: Жозе Моуринью станет самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира

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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Наставник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью станет самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Португальский специалист 13 сентября подпишет двухлетний контракт с компанией Heineken. Он станет лицом компании и будет получать £4 млн в год.
В настоящее время Моуринью зарабатывает около £12 млн в год на посту наставника МЮ.
Моуринью дважды занимал пост главного тренера английского "Челси". В период с 2004-го по 2007 гг. он выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2004/05, 2005/06), а также завоевал Кубок Англии (2007), два Кубка лиги (2005, 2007) и Суперкубок Англии (2005).
После ухода из лондонского клуба он возглавлял итальянский "Интер" (2008-2010) и "Реал" (2010-2013). Перед началом сезона-2013/14 Моуринью вернулся в "Челси". Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии сезона-2014/15, а также завоевала Кубок лиги (2015). В декабре прошлого года португалец был уволен из клуба за неудовлетворительные результаты.