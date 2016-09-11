В Белоруссии расследуют гибель российского всадника Сотскова

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Следственные мероприятия по факту гибели участника чемпионатов Европы в составе сборной России по конному спорту Никиты Сотскову, произошедшей в ходе международных соревнований по троеборью в Минске, продолжаются в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщила менеджер Федерации конного спорта России (ФКСР) по троеборью Анастасия Савина.
Ранее пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI) опубликовала информацию о том, что Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади.
"Оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы, - отметила Савина. - Следственные действия по факту гибели Сотскова еще ведутся. По предварительной информации, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь совершила падение. Соответственно, произошел переворот всадника и лошади, что привело к гибели спортсмена".
"Информации о том, когда тело Сотскова будет доставлено в Россию, пока нет, - добавила менеджер. - Она будет оглашена как только российская и белорусская федерации получат эти сведения от правоохранительных органов".
Сотсков участвовал в соревнованиях по троеборью с 2008 года. В 2015 году спортсмен становился серебряным и бронзовым призером первенства России среди юниоров.