Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент Илюмжинову

БАКУ, 11 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Предложение о вынесении импичмента президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсану Илюмжинову было отклонено на Генеральной ассамблее конгресса FIDE. Об этом он сообщил ТАСС.

"Позволили высказаться всем, и представитель Ямайки предложил вынести импичмент, - сказал Илюмжинов. - Но глава по этике FIDE позже объяснил, что с юридической точки зрения данная инициатива не может здесь обсуждаться. FIDE же в очередной раз показала свою демократичность".

В конце 2015 года Министерство финансов США включило Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава FIDE подал иск в суд на финансовое ведомство. Ранее в воскресенье Илюижинов сообщил, что в письме президенту США Бараку Обаме попросил его о гражданстве США, чтобы дело о включении в санкционный список разбиралось в местном суде.