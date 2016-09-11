Лукашенко: поддержка паралимпийцев РФ - протест против несправедливости

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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Поддержка паралимпийцев из РФ со стороны белорусов, которые в знак солидарности пронесли на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский флаг, является протестом против несправедливости. Об этом заявил журналистам на избирательном участке президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это солидарность. Это протест против несправедливости. Тут мы россиян поддерживаем и будем поддерживать", - сказал он. По словам главы республики, это "наша государственная позиция, в том числе и президента Белоруссии".
Лукашенко отметил, что является сторонником "чистого спорта". "Мой российский коллега правильно говорит, что надо встряхнуть Международный олимпийский комитет. Мы не знаем, что там происходит, тем более в WADA", - сообщил он. При этом президент подчеркнул, что "если обвиняют братскую Россию, то положите факты".
Он напомнил, что и белорусских гребцов сняли с участия в Олимпиаде в Бразилии. Лукашенко также указал на особый нравственный аспект, касающийся именно Паралимпийских игр, где спортсмены зачастую превозмогают себя.
Россияне не принимают участия в Паралимпийских играх, которые проходят в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.