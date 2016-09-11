Литва выплатит олимпийцам вдвое меньше премиальных, чем 4 года назад

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Лучшим литовским спортсменам, показавшим высокие результаты на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, вручены денежные премиальные чеки. Литва выплатит олимпийцам около €486 тыс. премиальных - вдвое меньше, чем четыре года назад после Игр-2016 в Лондоне.

Итоги стартов в Бразилии оказались не столь радостными, как это было на прошлой Олимпиаде, которая по количеству медалей (два "золота", одно "серебро" и две "бронзы", плюс еще пять зачетных мест) стала самой успешной в истории литовского спорта. В Рио-де-Жанейро литовские спортсмены заняли два вторых, три третьих и еще шесть зачетных (с 1 по 8) мест.

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За золотую награду правительство обещало премию в €115,85 тыс. За второе место гребцы Саулюс Ритерис и МиндаугасГришконис получили по €57,92 тыс. каждый. "Бронза" штангиста Ауримаса Диджбалиса и представителей гребного спорта Донаты Виштартайте, Милды Вальчюкайте, Эдвинаса Раманаускаса и Ауримаса Ланкаса оценена в €43,44 тыс. каждому. Олимпийцы, занявшие 4-8 места, получат премии в размере от €23,17 тыс. до €5,79 тыс. Некруглые суммы связаны с тем, что в 2015 году Литва перешла на евро, и бывшие премиальные в литах пересчитаны по курсу перехода.

В целом выступление сборной Литвы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро официально получило хорошую оценку, однако эксперты считают, что оно было разве что удовлетворительным. Спортсмены Литвы на Играх-2016 показали и рекордные достижения. К сожалению, при этом приходится добавлять частичку "анти". Литовский теннисист Ричардас Беранкис стал первым в истории олимпийского тенниса игроком, который не сумел в поединке с соперником взять ни одного гейма, уступив с сухим счетом 0:6, 0:6.