ХК "Куньлунь Ред Стар" может создать фарм-клуб на базе команды из Харбина

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Китайский новичок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" ведет переговоры с клубом "Харбин" о создании на базе команды из одноименного города своего фарм-клуба, предметных переговоров с другими клубами нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".
Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года с целью поднятия уровня хоккея в стране к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и стал седьмым по счету иностранным клубом лиги. Команда базируется в Пекине, домашней ареной является ледовая площадка многофункционального центра "Леспорт", на время проведения хоккейных матчей рассчитанная на 14 тыс. зрителей. В 2022 году на арене пройдут соревнования по хоккею в рамках XXIV зимних Олимпийских игр.
"На данный момент "Куньлунь Ред Стар" ведет переговоры с клубом из китайского чемпионата "Харбин", на базе которого может быть создан фарм-клуб. Наличие договора с фарм-клубом позволит заявить на сезон не 25 игроков, а 28, что для нас очень важно. Плюс позволит отправлять туда игроков, например, на период восстановления после травм или при потере формы. А также развивать там собственных китайских хоккеистов и затем приглашать оттуда наиболее перспективных из них", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе "Куньлуня" опровергли факт переговоров с другими клубами, в частности с командой Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Молот-Прикамье", о создании фарм-клуба. "Никаких конкретных предложений о сотрудничестве в другие команды хоккейный клуб "Куньлунь" не отправлял", - отметили в пресс-службе.
В стартовавшем девятом сезоне КХЛ "Куньлунь" в трех матчах одержал две победы и с шестью очками занимает 12-е место в Восточной конференции. Следующий матч в лиге команда проведет 12 сентября в гостях против "Сочи".