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Тренер СКА не знает о ДТП с участием Войнова

Спорт
11 сентября, 14:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам Петра Воробьева, Вячеслав Войнов тренировался вместе с остальными игроками, "и все было нормально"
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Вячеслав Войнов

Вячеслав Войнов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Вячеслав Войнов в воскресенье принял участие в тренировке в общем составе, с игроком все в порядке. Об этом ТАСС сообщил и.о. главного тренера клуба Петр Воробьев.

Ранее Life сообщил, что защитник попал в ДТП на Крестовском острове вместе с женой. "Я ничего не слышал про аварию с участием Войнова, - сказал Воробьев. - Войнов сегодня тренировался со всеми остальными игроками, и все было нормально".

СКА проведет следующий матч чемпионата КХЛ дома с череповецкой "Северсталью" 13 сентября. Войнов выступает в составе СКА с 2015 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира - 2016 в составе сборной России.

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