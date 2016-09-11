Тренер СКА не знает о ДТП с участием Войнова

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Вячеслав Войнов в воскресенье принял участие в тренировке в общем составе, с игроком все в порядке. Об этом ТАСС сообщил и.о. главного тренера клуба Петр Воробьев.

Ранее Life сообщил, что защитник попал в ДТП на Крестовском острове вместе с женой. "Я ничего не слышал про аварию с участием Войнова, - сказал Воробьев. - Войнов сегодня тренировался со всеми остальными игроками, и все было нормально".

СКА проведет следующий матч чемпионата КХЛ дома с череповецкой "Северсталью" 13 сентября. Войнов выступает в составе СКА с 2015 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира - 2016 в составе сборной России.