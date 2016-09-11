Сборная Уральского федерального округа стала победителем ЧР по дзюдо

ХАБАРОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная Уральского федерального округа стала чемпионом России по дзюдо в командных соревнованиях.

В четвертьфинале уральские дзюдоисты одержали победу над сборной Санкт-Петербурга со счетом 8:6. В полуфинале они оказались сильнее сборной Москвы - также 8:6. В решающем противостоянии сборная Уральского федерального округа победила соперников из Центрального федерального округа - 9:5.

Третье место разделили сборные Москвы, одолевшая в утешительном финале команду Северокавказского федерального округа (12:2), и Сибири, которая оказалась сильнее дзюдоистов из Санкт-Петербурга (10:4).

Чемпионат России по дзюдо проходил в Хабаровске с 8 по 11 сентября.