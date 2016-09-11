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Травма партнерши не поменяла планов фигуристов Столбовой и Климова на сезон

Спорт
11 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Первым стартом пары станет "Финляндия трофи", который пройдет с 6 по 10 октября в финском Эспоо
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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Травма голеностопа партнерши не меняет планов на сезон спортивной пары фигуристов Ксении Столбовой и Федора Климова - их первым стартом будет "Финляндия трофи". Об этом ТАСС рассказал Климов.

Турнир пройдет с 6 по 10 октября в финском Эспоо.

"Мы не стали выступать в Сочи на контрольных прокатах, поскольку у Ксении еще не до конца зажила травма голеностопа, - рассказал Климов. - Но в принципе уже все нормально, и это никак не может повлиять на наши планы. Первым стартом сезона для нас будет "Финляндия трофи", затем - этапы серии Гран-при".

Столбова и Климов - победители командного олимпийского турнира в Сочи, серебряные призеры Игр-2014 в парном катании, серебряные призеры чемпионата мира - 2014 в японской Сайтаме, победители финала серии Гран-при сезона-2015/16.

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