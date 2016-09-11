Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА: строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идет по графику

Спорт
11 сентября, 15:25 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Александр Архипов
Строительство арены "Стадион Калининград" должно быть завершено к концу 2017 года
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года идет по намеченному графику. Об этом журналистам заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Строительство арены "Стадион Калининград" должно быть завершено к концу 2017 года. Она рассчитана на 35 тыс. мест, включая 10 тыс. временных мест, которые будут демонтированы после проведения игр ЧМ. Высота стадиона под кровлей составит 38,5 метров.

Смотрите также
Строящийся стадион "Зенит Арена" на Крестовском острове
Строим лучше, чем играем: степень готовности стадионов к ЧМ-2018 по футболу

"В рамках программы подготовки города-организатора мы обсудили вопросы готовности не только стадиона, но и сети дорог, аэропорта, гостиниц. Что касается стадиона, то здесь можно сказать, что все идет по графику, мы увидели утвержденный график. Здесь работа предстоит большая, не только над самим стадионом, но и над прилегающей территорией, и сетью дорог, которые ведут к стадиону. Судя по тому, что нам сказали местные власти, они нас заверили, что все будет сделано вовремя", - сказал Смит.

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на площадке площадью более 22 гектара. В декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл". Сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей, сообщили в компании "Спорт Инжиниринг", выступающей в качестве заказчика.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
6
СМИ: группировка "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе от перемирия в Сирии
7
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
Темы дня
Реклама