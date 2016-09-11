ФИФА: строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идет по графику

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года идет по намеченному графику. Об этом журналистам заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Строительство арены "Стадион Калининград" должно быть завершено к концу 2017 года. Она рассчитана на 35 тыс. мест, включая 10 тыс. временных мест, которые будут демонтированы после проведения игр ЧМ. Высота стадиона под кровлей составит 38,5 метров.

"В рамках программы подготовки города-организатора мы обсудили вопросы готовности не только стадиона, но и сети дорог, аэропорта, гостиниц. Что касается стадиона, то здесь можно сказать, что все идет по графику, мы увидели утвержденный график. Здесь работа предстоит большая, не только над самим стадионом, но и над прилегающей территорией, и сетью дорог, которые ведут к стадиону. Судя по тому, что нам сказали местные власти, они нас заверили, что все будет сделано вовремя", - сказал Смит.

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на площадке площадью более 22 гектара. В декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл". Сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей, сообщили в компании "Спорт Инжиниринг", выступающей в качестве заказчика.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.