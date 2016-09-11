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Сорокин: темп реконструкции аэропорта в Калининграде вызывает озабоченность

Спорт
11 сентября, 16:30 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Александр Архипов
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" подчеркнул, что организация ведет разговор с властями других регионов о тех болевых точках, которые возникают
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КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Темп реконструкции аэропорта в Калининграде перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, вызывает озабоченность. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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"Сегодня была высказана озабоченность по поводу аэропорта. Не секрет, что темпы у нас вызывают определенную тревогу как по взлетно-посадочной полосе, так и по терминалу. Мы ведем откровенный разговор не только с властями Калининградской области, но и властями других регионов о тех болевых точках, которые у нас с ними возникают. Естественно, больше внимания начинает уделяться предметам нашей озабоченности", - сказал Сорокин.

Также в городе идет строительство стадиона к чемпионату мира, которое ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на площадке площадью более 22 гектара, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. Также в декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл". Сумма госконтракта составила 17,362 млрд рублей, сообщили в компании "Спорт Инжиниринг", выступающей в качестве заказчика.

Строительство арены "Стадион Калининград" должно быть завершено к концу 2017 года. Она рассчитана на 35 тыс. мест, включая 10 тыс. временных мест, которые будут демонтированы после проведения игр ЧМ. Высота стадиона под кровлей составит 38,5 метров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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