Онлайн-трансляция матча РФПЛ "Спартак" - "Локомотив"

Эпизод из матча чемпионата России-2015/16 между "Спартаком" и "Локомотивом" © Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

67. Гильерме точным ударом от своих ворот бросил в прорыв Игоря Портнягина, но Боккетти здорово сыграл в подкате, выбив мяч за пределы поля.

65. Лоренсо Мельгарехо вышел на поле вместо Ивелина Попова.

64. Алексей Миранчук пытался выбраться на ударную позицию, но защитники "Спартака" вынудили полузащитника соперника развернуться в противоположном от ворот направлении и отдать неточный пас.

62. Комбаров в верховой борьбе получил болезненный удар ногой от Чорлуки.

61. Еще одна стычка. Майкон и Дмитрий Комбаров на повышенных тонах выяснили отношения после единоборства.

60. Зобнин наступил на ногу Виталию Денисову, бутса слетела с защитника "Локо".

57. Игорь Портнягин вышел на поле вместо Хенти, который ничем не успел отметиться за отведенное ему на поле время.

56. Михалик прострелил с правого фланга, но никто из партнеров не откликнулся на передачу, которая могла стать голевой.

55. Попов пытался оформить дубль, пробив из-за штрафной. Мяч, задев защитника, ушел на угловой. Со стандарта "Спартак" не смог создать опасности у ворот "Локомотива".

53. Хорошую атаку провел "Локомотив", она завершилась ударом Игоря Денисова, полет мяча прервал Илья Кутепов.

51. Попов упал неподалеку от штрафной после контакта с Виталием Денисовым. Судья посчитал, что мяч ушел на угловой, хотя защитник отобрал мяч с нарушением правил.

50. Дмитрий Комбаров с нарушением правил прервал перепасовку "Локомотива". Гости через короткие передачи разыграли мяч.

47. Тарас Михалик вышел на поле вместо Александра Самедова. Тут же полузащитник отметился неточным пасом из центральной зоны на фланг.

46. Как и на старте игры, фанаты красно-белых начали жечь файеры.

46. Начался второй тайм!

В моменте с голом гости сыграли крайне неудачно, оставив много свободных зон, чем и воспользовались спартаковцы. В завершающей стадии Александр Коломейцев упустил Ивелина Попова, позволив тому без сопротивления нанести удар головой по воротам.

Матч начался под диктовку "Локомотива", но железнодорожники не смогли конвертировать владение мячом в опасные моменты. С середины тайма "Спартак" перехватил инициативу и создал большое количество моментов. Счет мог быть и более крупным - гостям везет.

Первый тайм подошел к концу.

45. На исходе тайма "Спартак" провел еще одну атаку, но до удара дело не дошло.

44. Железнодорожники пытались растянуть оборону "Спартака", атакуя правым флангом. Вновь неудачно.

42. Промес упал неподалеку от штрафной "Локомотива". Судья посчитал. что в этом моменте не было нарушения правил.

40. Алексей Миранчук обыграл Боккетти на правом фланге, вошел в штрафную, но не успел выполнить подачу. Розыгрыш углового у гостей вновь получился бездарным. Ничего не могут они создать, внимателен "Спартак" при игре у своих ворот.

38. Прекрасную контратаку провел "Спартак", но Промес в ближнем бою не сумел переграть голкипера "Локо".

37. Еще пару моментов создали хозяева поля. Сначала "Спартак" вынудил Гильерме перевести мяч на угловой, а потом здорово разыграл стандарт. Удар у Зе Луиша получился неудачным.

35. Хорошую атаку провел "Спартак". Зобнин с правого фланга навешиваил, но Чорлука выбил мяч из штрафной. На добивании сыграл Ромуло, удар у бразильца получился неудачным.

32. Небольшая потасовка. Майкон и Роман Зобнин выясняют отношения. Бразильский железнодорожник жестами показывает сопернику, что тому нужно меньше болтать.

30. Чорлука из района центрального круга пытался забросить мяч в штрафную "Спартака" на Майкона, но защитники спокойно прервали передачу. Надежно красно-белые играют у своих ворот.

28. "Локомотив" вновь попытался пройти в штрафную соперника левым флангом. Но там Маурисио надежно действует в дебютном матче за "Спартак".

25. ГООООООЛ!!! Ивелин Попов из центра поля бросил в прорыв Квинси Промеса, голландец обыграл Виталия Денисова и выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки, откуда болгарский полузащитник красно-белых неотразимо пробил головой.

23. Вновь "Спартак" отметился ударом из-за штрафной. Попытка Попова больше походила на регбийный удар. Там такой пришелся бы ко двору.

21. Провели гости веерную атаку, но навес Александра Самедова с правой бровки получился слишком сильным.

20. "Спартак" ответил ударом Зе Луиша со средней дистанции. Гильерме со второй попытки зафиксировал мяч, не позволив Ивелину Попову сыграть на добивании.

18. Опасно! Хенти после отличного прохода Коломейцева по правой бровке бил из убойной позиции - мимо ворот.

17. "Спартак" провел размашистую атаку, но арбитр прервал ее свистком. Ивелин Попов отдавал пас не Зе Луиша, опасно сыграв против защитника.

15. Вновь гости провели атаку левым флангом. Хенти попытался прострелить, но мяч, задев ногу защитника, ушел на угловой. Со стандарта "Локомотив" вновь не сумел создать угрозу воротам Артема Реброва. Игорь Денисов в борьбе с Дмитрием Комбаровым упал в штрафной красно-белых - свисток судьи молчит.

11. "Локомотив" подал угловой, но никто из железнодорожников не смог выбраться на ударную позицию. Защитники "Спартака" действовали внимательно.

9. В следующей атаке Зе Луиш некрасиво повел себя, врезавшись во вратаря "Локомотива, который успел зафиксировать мяч. У форварда было время и затормозить, и оббежать соперника.

9. А вот и первый опасный момент! После подачи со штрафного Гильерме спас свою команду, отразив удар головой Сальваторе Боккетти.

7. Обменялись "Локомотив" и "Спартак" неудачными попытками забросить мяч на своих высокорослых форвардов.

5. Эзекил Хенти после очередной атаки "Локомотива" левым флангом получил мяч в штрафной, но не смог его обработать. Форварда здорово накрыл Денис Глушаков.

4. Фанаты "Спартака" отметили начало матча и зажгли приличный запас файеров.

3. "Локомотив" попытался провести атаку левым флангом, проверяя на прочность новичка красно-белых Маурисио. Бразилец при поддержке партнеров по команде выдержал стартовый натиск.

1. На первой же минуте Ивелин Попов попытался выполнить заброс на Квинси Промеса, но Маринато Гильерме здорово сыграл на выходе.

1. Матч начался!

Добрый день, уважаемые читатели! ТАСС начинает онлайн-трансляцию матча шестого тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся московские "Спартак" и "Локомотив". Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Арена", начало игры - 16:30 мск. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым.

Стартовые составы

"Спартак": Артем Ребров, Маурисио, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Ромуло, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Квинси Промес, Зе Луиш;

"Локомотив": Маринато Гильерме, Роман Шишкин, Ведран Чорлука, Неманья Пейчинович, Виталий Денисов, Игорь Денисов, Александр Коломейцев, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Майкон, Эзекил Хенти.

Перед матчем ходило много разговоров о том, что встречу может пропустить лидер "Спартака" Квинси Промес. Полузащитник, получивший повреждение в расположении сборной Нидерландов, успел восстановиться от травмы и выйдет на поле с первых минут. Присутствие этого исполнителя значительно увеличивает атакующий потенциал красно-белых - обороне команды Юрия Семина будет непросто сдержать атакующий треугольник, в который также входят Ивелин Попов и Зе Луиш.

Стоит отметить, что в стартовых составах у "Спартака" и "Локомотива" появятся новички - правый защитник Маурисио и опорный полузащитник Игорь Денисов.

Тренерский штаб красно-белых в дерби с "Локомотивом" не мог рассчитывать сразу на двух игроков основного состава - дисквалифицированы защитник Андрей Ещенко и полузащитник Фернандо. У железнодорожников на длительный срок выбыл полузащитник Дмитрий Тарасов, у которого был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

"Спартак" (13 очков) по итогам субботы потерял первое место в турнирной таблице, после того как ЦСКА (14) обыграл "Терек" (3:0). "Локомотив" стартовал с четырех ничьих, однако после возвращения на тренерский мостик Юрия Семина железнодорожники смогли добиться первой победы в 5-м туре - был обыгран "Краснодар" (2:1).

Запасные команд

"Спартак": Сергей Песьяков, Сердар Таски, Александр Пуцко, Денис Кутин, Джано Ананидзе, Александр Зуев, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе;

"Локомотив": Мирослав Лобанцев, Илья Абаев, Арсений Логашов, Тарас Михалик, Ренат Янбаев, Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Делвин Ндинга, Петар Шкулетич, Игорь Портнягин.

"Спартак" - "Локомотив". История противостояния © Артем Коротаев/ТАСС В российской истории "Спартак" и "Локомотив" встречались между собой 56 раз. На счету красно-белых 24 победы, железнодорожники были сильнее в 20 встречах. Еще 12 игр завершились вничью. В сезоне-2015/16 команды "обменялись" гостевыми победами. В первом круге "Локомотив" на "Открытие-Арене" победил "Спартак" со счетом 2:1. На точные удары Александра Коломейцева и Умара Ниасса хозяева смогли ответить голом Сальваторе Боккетти. Во втором круге уже спартаковцы праздновали победу (2:0). Команда под руководством Дмитрия Аленичева взяла три очка благодаря автоголу Яна Дюрицы и результативному удару Зе Луиша.