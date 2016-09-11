ГИБДД не нашла подтверждения информации о ДТП с участием Войнова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти не нашло подтверждения информации о ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с участием хоккеиста петербургского клуба СКА Вячеслава Войнова. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее портал Life сообщил, что защитник попал в ДТП на Крестовском острове вместе с женой.
"Сегодня на Крестовском острове ДТП с пострадавшими с таким именем не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее сам Войнов через пресс-службу СКА опроверг эту информацию и выразил намерение обратиться в суд с иском о клевете.
СКА проведет следующий матч чемпионата КХЛ дома с череповецкой "Северсталью" 13 сентября. Войнов выступает в составе СКА с 2015 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира - 2016 в составе сборной России.