Федун: Россия - футбольная страна, это показывает аншлаг на матче "Спартак" - "Локомотив"

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия является футбольной страной, что подтверждает реализация всех билетов на матч 6-го тура национального чемпионата между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.
Матч "Спартак" - "Локомотив" проходит в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена", который вмещает около 45 тысяч зрителей.
На вопрос, какие у него ожидания от игры, Федун ответил: "Главное - это то, что у нас все-таки футбольная страна. "Солд-аут" об этом говорит".
Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, слова специалиста вызвали широкое обсуждение. Свое мнение тренер, в частности, обосновал низкой посещаемостью матчей.