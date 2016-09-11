Защитник сборной России Сергей Быков не примет участие в Евробаскете

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БАКУ, 11 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России по баскетболу Сергей Быков не сыграет на чемпионате Европы 2017 года. Об этом он рассказал ТАСС.
"Говорить о завершении карьеры в сборной России рано, но не сыграю на Евро в 2017 году, - сказал Быков. - О том, буду ли я продолжать выступать за сборную, буду думать потом. Пока речь идет лишь о Евробаскете".
В субботу мужская сборная России по баскетболу в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 78:67 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года и гарантировала себе участие в турнире.
Сборная России является победителем чемпионата Европы - 2007, серебряным и дважды бронзовым призером турнира. Быков стал чемпионом Европы (2007) в составе сборной России.
Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.