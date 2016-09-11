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"Авангард" уступил "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
11 сентября, 16:51 UTC+3 ОМСК ОМСК 11, сентября. /ТАСС
Омская команда продолжает занимать первую строчку в таблице Восточной конференции, несмотря на поражение
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Игроки "Слована" Давид Скокан и Михал Серсен

Игроки "Слована" Давид Скокан и Михал Серсен

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер Восточной конференции омский "Авангард" уступил братиславскому "Словану" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Патрик Лужа (8-я минута), Вацлав Недорост (11), Лукаш Вопелка (27) и Александр Пережогин (60). У омичей дубль оформил Антон Бурдасов (24, 50), еще один гол на счету Джеффа Таффе (60).

Несмотря на поражение, "Авангард" продолжает занимать первую строчку в таблице Восточной конференции. После семи матчей на счету омской команды 15 очков. "Слован" после семи матчей занимает 10-е место в Западной конференции. На счету братиславского клуба девять очков.

В следующем матче "Авангард" на своем льду примет хорватский "Медвешчак". "Слован" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью". Обе встречи пройдут 13 сентября.

Также в воскресенье в КХЛ состоялись следующие матчи:

"Металлург" (Новокузнецк) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:5;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 7:1.

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