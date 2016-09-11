Китаянка Яо Цзюань установила мировой рекорд в метании диска на Паралимпиаде-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Китаянка Яо Цзюань установила мировой рекорд в метании диска на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В финале в первой попытки она показала результат 44,53 метра.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.