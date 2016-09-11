Готовность стадиона к ЧМ по футболу в Калининграде достигла 40%

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Готовность стадиона, строящегося в Калининграде к чемпионату мира 2018 года по футболу, достигла 40%. Об этом заявил в воскресенье журналистам врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

"Готовность объекта приблизилась где-то к 40%", - сказал он, сославшись на данные строителей. Он добавил, что основные работы в части несущих конструкций стадиона "полностью завершены", полностью собран металлический каркас, через небольшое время "мы уже сможем увидеть крышу стадиона".

Рольбинов заметил, что к настоящему времени решены все проблемы, касавшиеся строительства, в том числе проблема двух экспертиз, одна из которых говорила о необходимости завоза на остров Октябрьский, где строится арена, дополнительных объемов песка. "На сегодняшний день все, что касается вопросов, связанных со стадионом, со строительством - никаких проблем нет, все технические решения приняты, и все, что делается, приведет к тому, что все опасения будут сняты", - сказал он, подчеркнув, что "на строительство стадиона ничто не влияет и качество (строительства) тоже не пострадает".

Рольбинов также отметил, что цена контракта на строительство арены осталась неизменной - 17,362 млрд рублей. "Стадион отторгован с ценой контракта, которая зафиксирована, и никто не предполагает превышать эту стоимость, цена твердая", - подчеркнул он.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что "в целом подготовка идет вполне ритмично". "У нас глобальных опасений нет", - сказал он, заметив, что определенную озабоченность вызывает ход реконструкции аэропорта Храброво. Рольбинов выразил уверенность в том, что к чемпионату мира будут готовы и аэровокзальный комплекс, и взлетно-посадочная полоса.

Строительство стадиона к чемпионату мира ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на площадке площадью более 22 гектара, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. Также в декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл". Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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