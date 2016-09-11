Два матча чемпионата Италии по футболу прерваны из-за сильного дождя

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РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Матчи третьего тура чемпионата Италии по футболу "Рома" - "Сампдория" и "Дженоа" - "Фиорентина" были остановлены из-за сильного дождя.
Матч в Генуе между "Дженоа" и "Фиорентиной" был прерван на 28-й минуте при счете 0:0. В Риме команды отыграли первый тайм, завершившийся со счетом 2:1 в пользу "Сампдории", но не стали продолжать встречу после перерыва.
Решения о продолжении игр на данный момент нет.