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Два матча чемпионата Италии по футболу прерваны из-за сильного дождя

Спорт
11 сентября, 18:06 UTC+3 РИМ РИМ 11, сентября. /ТАСС
Решения о продолжении игр на данный момент нет
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РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Матчи третьего тура чемпионата Италии по футболу "Рома" - "Сампдория" и "Дженоа" - "Фиорентина" были остановлены из-за сильного дождя.

Матч в Генуе между "Дженоа" и "Фиорентиной" был прерван на 28-й минуте при счете 0:0. В Риме команды отыграли первый тайм, завершившийся со счетом 2:1 в пользу "Сампдории", но не стали продолжать встречу после перерыва.

Решения о продолжении игр на данный момент нет.

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