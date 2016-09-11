СМИ: кенийский пауэрлифтер был пойман на допинге, но принял участие в Паралимпиаде

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Допинг-проба кенийского пауэрлифтера Габриеля Ванжику, взятая во внесоревновательный период 29 июля, дала положительный результат, но спортсмен не был дисквалифицирован и принял участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал Inside the games.
Как сообщает издание, спортсмену был объявлен выговор, но он не был отстранен от соревнований. Ванжиу принял лекарство от кашля, которое содержало запрещенное вещество.
В субботу кениец участвовал в паралимпийских соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 59 кг, но не смог завоевать медаль. Чемпионом с мировым рекордом стал египтянин Осман Шериф.
Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.