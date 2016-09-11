Президент "Локомотива" назвал поражение от "Спартака" обидным

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московские "Спартак" и "Локомотив" показали футбол высокого качества в матче 6-го тура чемпионата России, железнодорожники потерпели очень обидное поражение. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент "Локомотива" Илья Геркус.
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.
"Матч получился интересным. Мы, как и "Спартак", играли хорошо. Обидное поражение, очень жаль, что проиграли", - сказал Геркус.
"Спартак" сохранил за собой лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков. У ближайшего преследователя московского ЦСКА в активе на два очка меньше. "Локомотив" с 7 баллами располагается на 9-й строчке. В следующем туре "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет против "Оренбурга", в тот же день "Локомотив" примет "Уфу".