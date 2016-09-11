Аввакумова заняла третье место на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место на финальном этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем в городе Чайковский (Пермский край). Россиянка набрала 231,5 балла, опередив американку Ниту Энглунд на 1,5 балла.
Первое место заняла японка Сара Таканаси, набравшая 260,7 балла. Второй стала Карина Фогт из Германии (237,5).
Также на этапе выступили еще три российских спортсменки. Софья Тихонова заняла 14-е место, Анастасия Баранникова стала 21-й, Александра Кустова - 22-я.