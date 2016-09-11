Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аввакумова заняла третье место на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Спорт
11 сентября, 18:59 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, сентября. /ТАСС
Первое место заняла японка Сара Таканаси, второе - Карина Фогт из Германии
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место на финальном этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем в городе Чайковский (Пермский край). Россиянка набрала 231,5 балла, опередив американку Ниту Энглунд на 1,5 балла.

Первое место заняла японка Сара Таканаси, набравшая 260,7 балла. Второй стала Карина Фогт из Германии (237,5).

Также на этапе выступили еще три российских спортсменки. Софья Тихонова заняла 14-е место, Анастасия Баранникова стала 21-й, Александра Кустова - 22-я.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже
Темы дня
Реклама