Юрий Семин: "Локомотив" не наиграл на победу в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Локомотив" не наиграл на победу в московском дерби со "Спартаком" в чемпионате России по футболу. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 6-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Гол на 25-й минуте забил Ивелин Попов.

"Первый тайм проиграли в агрессивности, проиграли много единоборств, и заслуженно "Спартак" повел. Во втором тайме не смогли реализовать свои моменты. Поэтому на победу мы не наиграли. Было много борьбы, и, думаю, футболисты отблагодарили болельщиков, которые пришли на стадион", - поделился впечатлениями Семин.

Специалист объяснил замену полузащитника Александра Самедова сразу после перерыва тем, что он уступил на своем фланге защитнику Дмитрию Комбарову. "Самедова поменял по простой причине - Комбаров, который играл на его фланге, был более активен", - сказал он.

Семин признался, что полузащитник Игорь Денисов, который дебютировал в составе команды, далек от лучших кондиций. "Готовность Денисова может быть значительно лучше. Но достаточно хороший уровень он показал в тренировочном процессе, поэтому играл в стартовом составе", - сказал он.

В 7-м туре "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом", а "Локомотив" примет "Уфу". Встречи пройдут 16 сентября.