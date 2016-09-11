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Тренер "Спартака": не смогли сыграть с "Локомотивом" так, как хотели

Спорт
11 сентября, 19:00 дата обновления: 11 сентября, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
"Такие матчи выигрываются тяжелым трудом, выигрывает команда более мотивированная. С этой точки зрения ребята отдали все, что у них было", - сказал Массимо Каррера
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Спартак" в московском дерби с "Локомотивом" в чемпионате России по футболу не смог сыграть так, как хотел. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"

В воскресенье "Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 6-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Гол на 25-й минуте забил Ивелин Попов.

"Я знал, что каждое дерби - это особенный матч, и здесь не играет роль таблица или что-то другое. Такие матчи выигрываются тяжелым трудом, выигрывает команда более мотивированная. С этой точки зрения ребята отдали все, что у них было. Жаль, что не смогли сыграть так хорошо, как хотелось бы", - поделился впечатлениями Каррера.

На просьбу уточнить, что именно ему не понравилось в игре своей команды, специалист ответил: "Мы мало владели мячом, очень торопились. Надо также признать, что "Локомотив" провел хорошую игру, не позволил нам сыграть так, как мы хотели. К тому же мы должны были воспользоваться теми возможностями, которые нам предоставились".

По словам итальянца, он остался доволен игрой команды в центре поля в отсутствие дисквалифицированного Фернандо. "Фернандо из-за того, что играл в Италии, хорошо держит позицию, разбирается в тактике, поэтому он может дать команде хороший ритм. Несмотря на это, считаю, что Ромуло и (Денис) Глушаков провели хороший матч, хорошо играли в единоборствах", - сказал он.

Каррера оценил дебют защитника Маурисио. "Я выбрал Маурисио как правого защитника, потому что он опытный игрок, несмотря на то, что это не его позиция. Он провел хороший матч, отдал себя полностью. Что касается его замены, ничего страшного не произошло - у него просто начало сводить ногу из-за усталости", - рассказал итальянец.

В 7-м туре "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом", а "Локомотив" примет "Уфу". Встречи пройдут 16 сентября.

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Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
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Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
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