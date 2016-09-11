Александр Самедов: моя замена в матче со "Спартаком" не связана с здоровьем

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов (справа) во время матча против "Спартака" © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Замена полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" не была связана с состоянием его здоровья. Об этом футболист рассказал журналистам.

Матч состоялся в Москве в воскресенье и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0. Самедов был заменен в перерыве.

"Мы хотели сегодня победить, но "Спартак" играл здорово. Они провели хороший матч. Мою замену мне не объяснили, но это не связано с состоянием здоровья", - сказал он.

Голкипер железнодорожников Маринато Гильерме считает, что ничья стала бы справедливым исходом встречи со "Спартаком".

"В первом тайме "Спартак" действовал лучше, мы проиграли все единоборства. Во втором тайме мы стали действовать сильнее, у нас было много моментов. Закономерным исходом матча была бы ничья. Нам не хватило удачи", - сказал Гильерме.

"Локомотив" в конце августа возглавил известный российский тренер Юрий Семин. "Для меня "Локомотив" при Семине стал лучше, в команде много изменений", - отметил голкипер.

"Спартак" сохранил за собой лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков. У ближайшего преследователя московского ЦСКА в активе на два очка меньше. "Локомотив" с 7 баллами располагается на 9-й строчке. В следующем туре "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет против "Оренбурга", в тот же день "Локомотив" примет "Уфу".