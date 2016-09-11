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Бах: отсутствие на Паралимпиаде не связано с расследованием полиции Бразилии

Спорт
11 сентября, 19:45 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 11, сентября. /ТАСС
По словам главы МОК, во время церемонии открытия Паралимпиады он присутствовал на похоронах бывшего президента ФРГ Вальтера Шееля
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БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Отсутствие президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на Паралимпийских играх 2016 года не связано с расследованием полиции Рио-де-Жанейро по делу о билетных махинациях во время Олимпиады. Об этом сообщил Бах в ходе рабочей поездки в Загреб, его слова приводит агентство Associated Press.

Ранее стало известно о том, что Бах станет первым главой МОК за последние 32 года, который не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр. Во время открытия Игр Бах присутствовал на траурной церемонии, посвященной ушедшему из жизни в возрасте 97 лет 24 августа бывшему президенту ФРГ Вальтеру Шеелю. Позднее стало известно, что глава МОК не посетит также соревнования и церемонию закрытия Паралимпиады.

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"В выборе между поездкой в Рио и похоронами моего близкого друга, которого я знал более сорока лет, преобладали человеческие причины", - сказал Бах.

Расследование случаев билетных махинаций было санкционировано после того, как ирландец Патрик Хикки, в настоящее время временно сложивший с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду-2016 в Бразилии. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около восьми лет, поэтому во время зимних Игр-2014 в Сочи и летней Олимпиады-2012 в Лондоне также существовала проблема с незаконной продажей билетов.

Также Бах сообщил, что не получал никаких запросов от бразильских властей в отношении Хикки. "Он считается невиновным, пока его вина не будет доказана, - сказал президент МОК. - Я, как глава организации, не получал никаких официальных запросов со стороны властей Бразилии".

Ранее следователь по делу о билетных махинациях сообщил, что намерен допросить Баха во время его визита в Бразилию. Отмечалось, что до начала Игр Бах вел переписку с Хикки, в которой ирландец просил главу МОК выделить ему дополнительные билеты на Олимпиаду. Однако позднее представитель МОК Марк Адамс заявил, что полиция не вызывала Баха в качестве свидетеля по делу Хикки.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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