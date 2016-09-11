ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА дома обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 5:2.
В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Михаил Науменков (4-я минута), Скотт Грег (20), Бад Холлоуэй (24), Йонас Эндлунд (27), Артем Блажиевский (38). У "Северстали" шайбы забросили Павел Чернов (10) и Игорь Скороходов (12).
После девяти матчей и восьми побед подряд в активе ЦСКА 24 очка, он лидирует в таблице Западной конференции, а также во всем чемпионате. "Северсталь" после восьми матчей занимает 12-е место на Западе. На счету команды 5 очков.
Следующий свой матч ЦСКА проведет 16 сентября на выезде против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. "Северсталь" 13 сентября на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.
Также в воскресенье в КХЛ состоялись следующие матчи:
"Барыс" (Астана) - Автомобилист (Екатеринбург) - 3:4;
"Трактор" (Челябинск) - "Динамо".