Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

Спорт
11 сентября, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Домашний матч с череповецкой "Северсталью" завершился со счетом 5:2
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА дома обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 5:2.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Михаил Науменков (4-я минута), Скотт Грег (20), Бад Холлоуэй (24), Йонас Эндлунд (27), Артем Блажиевский (38). У "Северстали" шайбы забросили Павел Чернов (10) и Игорь Скороходов (12).

Смотрите также
ЦСКА обыграл СКА и одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

После девяти матчей и восьми побед подряд в активе ЦСКА 24 очка, он лидирует в таблице Западной конференции, а также во всем чемпионате. "Северсталь" после восьми матчей занимает 12-е место на Западе. На счету команды 5 очков.

Следующий свой матч ЦСКА проведет 16 сентября на выезде против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. "Северсталь" 13 сентября на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.

Также в воскресенье в КХЛ состоялись следующие матчи:

"Барыс" (Астана) - Автомобилист (Екатеринбург) - 3:4;

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже
Темы дня
Реклама