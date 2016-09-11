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Симонян: ФК "Спартак" при Каррере играет комбинационно и с полной отдачей

Спорт
11 сентября, 19:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Гендиректор клуба Сергей Родионов, в свою очередь, заявил, что клуб может играть еще лучше
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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры добился прогресса в игре, команда демонстрирует комбинационный футбол и действует на поле с полной самоотдачей. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян.

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"Спартак" в воскресенье в матче 6-го тура чемпионата России со счетом 1:0 обыграл "Локомотив", вернув собе лидерство в турнирной таблице. Каррера возглавляет красно-белых с августа.

"Спартак" выиграл не случайно. Юрий Семин (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) - уважаемый тренер, но он только недавно принял команду. Хотя и Каррера недавно (руководит "Спартаком"), но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время - а это уже немало", - сказал Симонян.

"Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. "Спартак" проявляет характер", - отметил первый вице-президент РФС.

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Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"

В свою очередь генеральный директор красно-белых Сергей Родионов выразил уверенность, что московский "Спартак" может играть еще лучше.

"Мы видим, что есть положительные сдвиги, это плоды работы Карреры. Мне матч с "Локомотивом" понравился, хочется видеть такой "Спартак" на протяжении всего сезона. Хотя "Спартак" может играть еще лучше", - сказал Родионов.

Участие в матче голландского нападающего Квинси Промеса было под вопросом из-за незначительной травмы, которую он получил в середине недели, однако форвард вышел на поле с первых минут. "Если бы был хоть минимальный шанс (рецедива травмы) - мы бы им не рисковали", - отметил гендиректор.

За "Спартак" в матче с "Локомотивом" дебютировал бразильский защитник Маурисио, который был заменен на 70-й минуте. "Он провел неплохой матч для первого раза", - считает Родионов.

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Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
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