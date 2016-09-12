Александр Жуков: деятельность WADA непрозрачна, оно нуждается в реформировании

Водоснабжение в 16 домах Екатеринбурга восстановленоНовости Урала 12 сентября, 9:40
Томские палеонтологи нашли в Сибири обиталище мини-динозавровСибирь 12 сентября, 9:36
Международный математический центр создадут на базе НГУСибирь 12 сентября, 9:26
В Китае завершилось строительство самого высокого моста в миреОбщество 12 сентября, 8:56
В больнице Иркутска остаются 10 воспитанников Черемховского интернатаСибирь 12 сентября, 8:55
Главный муфтий РФ призвал к покаянию прикрывающихся исламом террористовОбщество 12 сентября, 8:51
Регионы Северного Кавказа собрали рекордные урожаи зерновыхВ стране 12 сентября, 8:43
Александр Жуков: в состав WADA должен входить представитель РоссииСпорт 12 сентября, 8:15
Жуков: глава IAAF воспринял призыв вернуть легкоатлетов на ОИ как давление на негоСпорт 12 сентября, 8:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) непрозрачна, назрела необходимость реформирования организации, заявил в интервью ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Деятельность агентства малопрозрачна: сколько проб и у кого берется, по каким принципам, почему одних и тех же спортсменов постоянно трясут во внесоревновательный период, а других не трогают, чем вызвана такая избирательность? Вопросов много. В ближайшее время состоится саммит Международного олимпийского комитета (8 октября в Лозанне. - Прим. ТАСС), где будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. В дальнейшем возможна сессия МОК, посвященная этой теме, перемены обязательно будут", - уверен глава ОКР.
Жуков отметил, что WADA превысило свои полномочия, начав давать Международному олимпийскому комитету (МОК) рекомендации по отстранению национальных сборных от участия в Олимпийских играх. "Серьезная критика в адрес WADA звучала не только на сессии МОК, антидопинговые агентства семнадцати стран уже после Игр в Бразилии призвали к его радикальной реформе, - напомнил он. - Изменения - и серьезные! - будут, на сей счет у меня нет сомнений. WADA стало брать на себя несвойственные полномочия, давая рекомендации МОК на отстранение стран, как в случае с Россией".
18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. На основе предоставленных Маклареном данных исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.
МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленным МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387.
Полную версию интервью Александра Жукова читайте на сайте tass.ru