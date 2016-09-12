Александр Жуков: деятельность WADA непрозрачна, оно нуждается в реформировании

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) непрозрачна, назрела необходимость реформирования организации, заявил в интервью ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Деятельность агентства малопрозрачна: сколько проб и у кого берется, по каким принципам, почему одних и тех же спортсменов постоянно трясут во внесоревновательный период, а других не трогают, чем вызвана такая избирательность? Вопросов много. В ближайшее время состоится саммит Международного олимпийского комитета (8 октября в Лозанне. - Прим. ТАСС), где будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. В дальнейшем возможна сессия МОК, посвященная этой теме, перемены обязательно будут", - уверен глава ОКР.

Жуков отметил, что WADA превысило свои полномочия, начав давать Международному олимпийскому комитету (МОК) рекомендации по отстранению национальных сборных от участия в Олимпийских играх. "Серьезная критика в адрес WADA звучала не только на сессии МОК, антидопинговые агентства семнадцати стран уже после Игр в Бразилии призвали к его радикальной реформе, - напомнил он. - Изменения - и серьезные! - будут, на сей счет у меня нет сомнений. WADA стало брать на себя несвойственные полномочия, давая рекомендации МОК на отстранение стран, как в случае с Россией".

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. На основе предоставленных Маклареном данных исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленным МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387.

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